「オープン戦、オリックス０−１ソフトバンク」（８日、京セラドーム大阪）“侍斬り”を果たしたオリックス・田嶋大樹（２９）＆寺西成騎（２３）の投手コンビが昨年日本一の打線を相手に躍動した。オープン戦初先発となった田嶋は３回無失点。２番手で登板した２年目・寺西は１失点ながら得意のフォークを駆使し４回で７三振を奪う快投を演じた。この２人、２日の侍ジャパンとの強化試合で勝利に大貢献。田嶋は大谷を空振り