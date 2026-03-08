3月8日に行われた名古屋ウィメンズマラソンで、佐藤早也伽選手が日本人トップの2位となり、2027年に名古屋でオリンピックの代表を選ぶMGC＝マラソングランドチャンピオンシップの出場権を獲得しました。2026年秋のアジア大会、2028年のロサンゼルスオリンピックの代表選考を兼ねた名古屋ウィメンズマラソンは、強い風が吹く中、序盤から波乱の展開になりました。9キロ手前で豊橋市出身の鈴木亜由子選手が遅れると、優勝経験