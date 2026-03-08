ガンバ大阪の半田陸が、決定的な仕事を果たした。３月８日に開催されたJ１百年構想リーグの第５節で、G大阪はV・ファーレン長崎とホームで対戦。３−２で撃ち合いを制した。このゲームに先発した半田は、２−２で迎えた83分に勝ち越し弾を奪う。右CKの流れから、ボックス内で味方のヘディングパスを胸でコントロールし、右足を振り抜く。放たれた一撃は相手に当たって軌道が変わり、そのままゴールネットに吸い込まれた。