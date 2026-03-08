歌手の宇多田ヒカルさんは3月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。テレビアニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）の新エンディング主題歌を担当することを発表しました。【写真】まる子×宇多田ヒカルのツーショット！まる子×宇多田ヒカルのツーショット！宇多田さんは「『ちびまる子ちゃん』の新しいエンディング主題歌を作らせていただきました！」とつづり、3枚の写真を投稿。『ちびまる子ちゃん』の主人公・まる子とのツー