東京・港区のJR浜松町駅に隣接するビルの工事現場で8日午後、火事がありました。8日午後2時過ぎ、港区のJR浜松町駅に隣接するビルの工事現場で火が出て、東京消防庁のポンプ車など30台以上が出動し、約2時間後にほぼ消し止められました。警視庁によりますと、出火当時、工事現場では作業は行われておらず、けが人はいませんでした。現場は世界貿易センタービルの建て替えに伴う工事を行っている再開発エリアで、解体中のビルの5階