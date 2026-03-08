日本漁業の活路は何か。鹿児島大学教授の佐野雅昭さんは「産地は今や日本中に拡大し、加熱用まで合わせると年間2万トンを超えるまでに成長している水産物がある。魚類養殖業と日本の沿岸漁業が全体として沈滞するなか、この魚種の養殖は各地で希望の灯となりつつある」という――。※本稿は、佐野雅昭『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lightasafeather※写真はイメージです -