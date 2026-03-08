新日本プロレス８日尼崎大会で、東京五輪男子柔道１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が、ドラゴンリングインの?代償?を明かした。ウルフは今年の１月４日東京ドーム大会でのプロレスデビュー以降、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」との抗争が続いている。この日の大会では小島聡＆矢野通とのトリオで成田蓮＆高橋裕二郎＆ディック東郷と対戦した。成田にシットダウン式スラムを決めると、裕二郎に