1番から大谷、誠也、近藤と並ぶ■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組でオーストラリアと対戦する。ここまの2試合で2番を任されながら、8打数無安打と結果がでていない近藤健介外野手（ソフトバンク）が「3番」になり、ファンも即反応している。卓越したバットコントロール、選球眼を持つ近藤は、大谷翔平投手（ドジャース）の次打者