名古屋・栄のホストクラブの女性客に高額な支払いをさせようと、脅迫まがいの言動をしたとして、ホストの男2人が逮捕されました。逮捕されたのは中区栄4丁目のホストクラブ「DEAR’S KINGZ」の従業員・中城碧海容疑者(27)と、加藤駿佑容疑者(24)です。警察によりますと、2人は先月、21歳の女性客を再び来店させて、料金70万円を支払わせようと女性の運転免許証を撮影して「店に来ないとどうなるか分かるだろう」と言うなどし