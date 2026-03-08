◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパン・井端弘和監督（５０）がオーストラリア戦に向けての意気込みを語った。前夜の韓国戦に逆転勝利した指揮官は「非常にいい状態。（台湾との）前の試合は先制して、引き離して昨日（の韓国戦）は取られてから追いついて勝ち越したというところは非常にいい流れで来ているのかなと思います」とうなずいた。この日は「天覧試合」となる。「本当に