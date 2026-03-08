◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国４―５台湾＝延長１０回タイブレーク＝（８日・東京ドーム）熱い滴がキャプテンの頬を伝った。延長１０回タイブレークの末、台湾が韓国に競り勝った瞬間、主将の陳傑憲は仲間と抱き合い、大粒の涙を流した。海を渡って応援に来たファンで、東京ドームはこの日も超満員。会見場の陳は熱烈な応援に、感謝の言葉を口にした。「勝って涙が出てきた。ファンの皆さんから『頑張れ』という声が届いた