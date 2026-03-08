今週前半は、平年並みの気温の所が多いですが、13日(金)は東京都心で寒の戻りとなる可能性があります。14日(土)から15日(日)は、西日本や東日本でポカポカ陽気となり、東京都心では15℃前後まで気温が上がるでしょう。明日9日〜12日各地でこの時季らしい気温明日9日の日中は、列島の北と南で気温の違いが大きいものの、各地ともこの時季らしい気温となるでしょう。最高気温は札幌で3℃までしか上がらない予想ですが、それで平年