８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中米関係について次のように述べた。中米関係は各国と世界に影響を与えるもので、両国が交流を断てば誤解や誤った判断を生み、衝突や対立に向かえば世界に災難をもたらす。中国と米国は共に大国であり、互いを変えることはで