ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートペアで日本勢史上初となる金メダルを獲得したりくりゅうペア。自身のインスタグラムを更新し、人気ゲーム『桃太郎電鉄』のキャラクター帽子を被ったお茶目なオフショットを公開しました。プライベートで二人でゲームをした桃太郎電鉄でこんな“珍プレー”が。三浦選手は「龍一くんに『銀河鉄道カード使ったら最下位になってもボンビー回避できるよ！』と自信満々に言ったのに、