“体温を1℃上げる”をコンセプトにしたニットランジェリーブランド「nainen（ナイネン）」から、ホワイトデーシーズンに合わせた特別企画が登場。期間中は全商品が10％OFFになるお得なキャンペーンを開催しています。春が近づくこの時期は、朝晩の冷えが気になる季節。吸湿発熱素材を使用したナイネンのインナーは、あたたかさと快適さを両立しながら春の冷え対策をサポートしてくれますb