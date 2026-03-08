宇宙をテーマとした体験型天体講座「コズミックスクール」が７日、阿南市の阿南市科学センターで開催されました。これは、子どもたちに実験や工作を通して宇宙や天体に興味を持ってもらおうと阿南市科学センターが毎年開催しています。この日は、小学1年生から3年生までの児童と保護者あわせて60人が参加しました。「空気の力と真空のふしぎ」と題した講座ではピンポン玉を大気圧の力で押し出す実験や装置