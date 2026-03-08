男子バスケットボールB3徳島ガンバロウズは8日、ホームで金沢に勝ちプレーオフ進出を決めました。ガンバロウズは金沢を75対68で破り通算成績を32勝10敗としました。この結果レギュラーシーズン8位以内のチームで戦うプレーオフ進出を決めました