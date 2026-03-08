将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局1日目が8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で行われ、午後6時に永瀬が47手目を封じ、1日目が終了した。午後6時、立会人の中村修九段（63）が定刻を告げ、永瀬が封じ手を書くために退室。7分後に戻り、封じ手を中村に手渡した。タイトル奪取に王手をかけ、あと1勝で悲