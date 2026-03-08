将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で第5局1日目の対局を行い、永瀬九段が47手目を封じて指し掛けとした。あす9日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】藤井王将VS永瀬九段 第5局封じ手の瞬間初の王将獲得まであと1勝に迫る永瀬九段が悲願のタイトル奪取を