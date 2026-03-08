地下鉄日比谷線の脱線衝突事故から、8日で26年となりました。2000年3月8日に中目黒駅近くで69人が死傷した営団地下鉄（現・東京メトロ）日比谷線の脱線衝突事故で、8日朝に東京メトロの小坂彰洋社長らが現場を訪れ、慰霊碑の前で黙とうをささげ、犠牲者の冥福を祈りました。小坂社長は「たゆみなき安全の追求を実行していく」と語りました。