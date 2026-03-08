新潟市の新年度予算案から市の課題を考えるシリーズ、今回は「バス交通」についてです。路線バスの運行本数は年々減り続けていて、高齢化が進む地区では深刻な問題となっています。こうした中 新潟市は新年度から「AI」を活用した新たなバスの導入に向けて社会実験を行います。この交通手段を3年前から導入している柏崎市を取材しました。 高齢化進む地域は朝晩のわずか2便 タクシー通院で“家計圧迫” 新潟市に住