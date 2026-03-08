「ミライース」に待望の「ターボ×5速MT」仕様が登場！2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」に展示されたカスタムモデルの中で、特に人気だったのが、ダイハツのモータースポーツパーツを手掛けるSPKが出展した「ミライース tuned by D-SPORT Racing」です。これは、ダイハツの軽セダン「ミライース」をスポーティに仕上げたコンプリートカー。市販が予定されているとあって注目されています。【画像】超カッコいい