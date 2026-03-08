７日、みなかみ町の谷川岳で遭難したアメリカ国籍の２人の男性が８日に無事救助されました。 救助されたのは、アメリカ国籍の２３歳の男性と自称アメリカ国籍の２４歳の男性の２人です。 警察によりますと２人は、みなかみ町湯桧曽の谷川岳で登山をしていたところ何らかの理由で道に迷ったということです。 ７日午後６時半ごろ、２人から「下山中、登山道から外れ、道に迷った」という内容の１１９番通報がありました。 警察と