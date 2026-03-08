日本を代表する長距離打者、村上宗隆と岡本和真が同時期にポスティングでMLB移籍となる。村上は「若くて飛ばせる」素材としてトップクラス。一方の岡本はバットコントロールに優れ、逆方向にも強い「運ぶ長距離砲」だ。そして両者の評価を分けるのは、打力だけでなく故障リスクと適応力だという。MLBが重視する視点で整理する。【画像】スタジアムもメジャー級！岡本の主戦場となるメジャーの有名スタジアムメ