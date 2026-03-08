夜間訪れる人の安全などにつなげようと、前橋市にある国の重要文化財、臨江閣にソーラーライトが贈られました。 ソーラーライトの贈呈は前橋ローターアクトクラブの創立５５周年記念事業として行われたものです。８日に臨江閣で行われた贈呈式では、前橋ローターアクトクラブの寺嵜大典会長から前橋市の猪俣理恵副市長に目録が手渡されました。 市内の若者を中心としたボランテ