観音様になりきって感謝や愛の言葉を叫ぶイベントが高崎市内で開かれました。 このイベントはＮＰＯ法人高崎ネットワークが高崎白衣大観音と参拝者の小指を「赤い糸」で結ぶ縁結び企画「赤い糸祈願祭」の一環として行ったものです。 去年までの２年間は、より多くの人にＰＲするため高崎駅前で開催されていましたが、ことしは白衣大観音が建てられてから９０周年を記念して、３年ぶりに観音山慈眼院で行われました。 参加