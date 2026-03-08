27年前、名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で、被害者の夫・高羽悟さんと息子が殺人罪で起訴された女に損害賠償を求める訴えを起こす方針を明らかにしました。1999年、西区のアパートで殺害された高羽奈美子さん(当時32)の夫・悟さん(69)と息子の航平さん(28)は、殺人罪で起訴された安福久美子被告(69)に損害賠償を求め、今月中にも名古屋地裁に訴えを起こすと明らかにしました。被害者の夫・高羽悟さん：「請求できなか