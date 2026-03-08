＜ブルーベイLPGA最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。日本勢初の同一大会連覇を狙った竹田麗央だが、3バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「73」とスコアを落とし、トータル7アンダー・5位タイで4日間を終えた。〈連続写真〉体重移動に変化が？竹田麗央の新スイング原英莉花は4日間連続の「71」をマーク。トータル4アンダー・10位タイで、米ツア