「大相撲春場所・初日」（８日、エディオンアリーナ大阪）横綱豊昇龍は熱海富士と対戦。難敵との熱戦を制し、白星発進となった。土俵中央で下手投げを打ったが、熱海富士に残されてヒヤリ。厳しい体勢から一気に反撃し、相手を押し出した。横綱大の里は前頭筆頭の若隆景に押し出され、痛恨の初日黒星となった。立ち合いでもろ手突きに出たが、突き放せず。下からピッタリとくっつく若隆景に上体を起こされ、苦し紛れに引い