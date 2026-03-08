ＴＢＳ系「人生最高レストラン」が７日に放送され、加藤浩次がＭＣを務めた。この日は、俳優・椎名桔平がゲスト出演。椎名は、２０１０年に公開された映画「アウトレイジ」で武闘派のアウトローを演じて鮮烈な印象を残したが、北野武監督作品の現場について「緊張しますね…」と振り返った。椎名は「ＮＧを基本出さないですよ。監督が。武さんが最初におっしゃったんだけど。『監督からはＮＧないので。もしＮＧだと思ったら