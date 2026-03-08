日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、今月いっぱいでの退社に伴いレギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）卒業することを改めて報告した。この日の「シューイチ」生放送で退社と番組卒業を発表していた。ストーリーズに「シューイチ」のロゴが映し出された画面の画像を投稿し、「本日のOAにありました通り、3月末の日本テレビ退社に伴い、シュ