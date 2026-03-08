「大相撲春場所・初日」（８日、エディオンアリーナ大阪）横綱大の里は前頭筆頭の若隆景に押し出され、痛恨の初日黒星となった。立ち合いでもろ手突きに出たが、突き放せず。下からピッタリとくっつく若隆景に上体を起こされ、苦し紛れに引いたところを一気に押し出された。横綱昇進後、初の初日黒星。敗戦後、土俵下で呆然と一点を見つめた。