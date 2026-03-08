タレントの岡田紗佳（32）が8日、都内で2026年度カレンダーの発売記念イベントを行った。初めての卓上カレンダーで、昨年6月に撮影した露出度満点ながらもファッショナブルな12カ月。「初めての卓上で自分でもお気に入り」と太鼓判。自己採点は「初めて上がった役の四暗刻単騎待ちの3万2000点」とした。飾ってもらいたい場所について聞かれると、「会社のデスクに置くにしては刺激強め…。自宅のダイニングテーブルに置いて