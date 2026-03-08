野球の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンドＣ組で８日、韓国が台湾に４―５で敗れたため、日本代表「侍ジャパン」はアメリカで行われる準々決勝への進出が決まった。その韓国−台湾戦は大接戦となった。九回を終えて４−４となり、延長タイブレイクに突入すると無死二塁から始まる十回表の台湾は、代走に主将の陳傑憲を起用した。５日のオーストラリア戦で左手に死球を受けて指を骨折し、その後の