小泉防衛相は８日、東日本大震災発生から１１日で１５年となるのを前に、復旧支援の拠点となった宮城県東松島市の航空自衛隊松島基地を視察し、災害対策を強化する方針を表明した。小泉氏は視察後、記者団に「防衛省・自衛隊は、国民の最後の砦（とりで）としての役割を果たさなければならない」と述べ、災害派遣に備えた訓練の強化や装備品の充実などに取り組む考えを示した。これに先立ち、曲技飛行隊「ブルーインパルス」の