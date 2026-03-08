俳優の福原遥さん（27）が2026年3月3日、自身のインスタグラムを更新。純白ロングドレス姿を披露した。ジュエリーブランドのアンバサダーに福原さんは、ジュエリーブランドのアンバサダーに就任したことを報告し、白いロングドレス姿でポーズをとる姿や笑顔をみせるショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、アクセサリーを身につけ、ワンショルダーの白いロングドレスを着用。髪をかきあげ、微笑んでいた。2枚目