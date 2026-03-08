酒田市で8日まで2日間開かれた山形県地区対抗囲碁大会は、山形市の山崎恵大六段が2連覇を果たしました。山形新聞・山形放送が主催し、ことしで65回目となった県地区対抗囲碁大会には、県内5つの地区の代表ら6人が出場しました。総当たり戦の結果、山形市の山崎恵大六段が優勝し、2連覇を果たしました。準優勝は山形市の山崎光基六段、3位は白鷹町の船山嘉実五段です。