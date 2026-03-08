サッカーの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」で、モンテディオ山形は8日、J2の秋田とのホーム開幕戦に臨みましたが、1対0で敗れました。待望のホーム開幕戦を勝利で飾りたいモンテディオ。前半5分、土居がシュートを放ちますが…。ここはオフサイド。その後も両者譲らず0対0で前半を終えます。迎えた後半13分、秋田にドリブルで進入されると、中央からシュートを打たれ、先制点を許し