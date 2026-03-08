◆大相撲春場所初日（８日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）を寄り切った。横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）に押し出され、昇進後、初の黒星スタート。綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）は、小結・若元春（荒汐）を寄り切った。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）を上手投げ。関脇・霧島（音羽山）は、東前頭２枚目