◆オープン戦広島１―８中日（８日・マツダ）広島・新井貴浩監督が、先発したドラフト５位・赤木（佛教大）を評価した。“プロ初先発”で２回無安打無失点と好投した右腕を「また次も見たいと思うような投球」と絶賛した。この日１軍に合流し、２番手で２回１失点の常広は１０日からＤｅＮＡ３連戦（横浜）での“追試”を明言。６回以降は中崎、ハーン、島内、森浦と実績組が全員失点したが、開幕までの調整に期待した。試合