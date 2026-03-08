モーニング娘。’２６の牧野真莉愛が８日、東京スカイツリータウンで開催中の「ワールドベースボールクラシック東京ファンゾーンｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」でトークイベントを行った。侍ジャパンの試合開始前に連日行われているトークイベントで、この日は牧野と吉井理人氏、福留孝介氏が侍ジャパンについて徹底トーク。大の野球ファンで知られる牧野だが、侍ジャパンの試合は台湾戦、韓国戦ともに東京ドームで