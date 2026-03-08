■これまでのあらすじママ友・美月から無茶な頼まれごとが多くなり、さらに嘘をつかれたこともあって距離を置くようにした佳乃。しかし、しばらくすると佳乃の悪い噂が流れ、その件を話し合うために美月を家に呼び出す。ちょうど美月の嘘を鵜呑みにしたママ友たちが佳乃の家に押しかけて来た。さらに美月の父までやって来て…？【佳乃sideSTORY】美月さんのお父さまは、とても礼節を重んじる人にみえました。もう大人になった娘の