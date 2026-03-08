鹿児島市で開かれた衆院予算委の地方公聴会＝8日午後衆院予算委員会は8日、国の2026年度当初予算案に関する地方公聴会を盛岡市と鹿児島市で開き、経済団体や自治体の関係者から意見を聞いた。予算の早期成立や中小企業支援を求める声が出た。高市早苗首相は3月中の成立を目指しており、審議を急ぐため異例の日曜日開催となった。岩手県商工会連合会の高橋富一会長は人手不足などを背景に企業の「経営環境は依然として厳しい」