延長10回タイブレークで台湾に敗れ、肩を落とす韓国の選手たち＝東京ドーム韓国は3度のリードを許しながらも食らいつくシーソーゲームの末に力尽きた。前日はナイターで日本との激闘を終えたばかり。この日はデーゲームの厳しい日程での奮闘も実らなかった。1次リーグは1勝2敗と黒星が先行し、苦しい戦いが続く。9日のオーストラリア戦が同リーグ最終戦。柳監督は「必ず勝たないといけない試合だった。明日の試合に臨むために