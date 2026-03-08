衆議院の予算委員会は、来年度予算案に関する地方公聴会を異例の日曜日に開催しました。衆議院の予算委員会は8日、岩手県と鹿児島県で地方公聴会を開催し、来年度予算案について専門家や自治体から意見を聞き取りました。与党の自民党と日本維新の会が開催を提案して決まったものですが、平日以外での地方公聴会開催は異例です。来年度予算案をめぐって与党側は年度内に成立させるため、今月13日の衆議院通過を目指して審議を急い