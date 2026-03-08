炊きたてごはんが話題の「象印食堂 東京店」（KITTE丸の内5階、運営：象印マホービン）の春メニューが、5日から登場した。【写真多数】象印食堂 東京店の春メニュー 「ぞうさんデザート〜濃厚抹茶のロールケーキ〜」も春メニューのコンセプトは「シックで大人な春の祭典。」で、春の訪れを感じる華やかなお料理はそのままに、ごはんはもちろんのこと、思わずお酒が進むような、大人向けの仕掛けを随所に散りばめた。■ランチメ