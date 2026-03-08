松山競輪の開設76周年記念「金亀杯争覇戦（G3）」は8日の12Rで決勝戦が行われ、松本貴治（32＝愛媛・111期）が直線抜け出しV。松山記念連覇を飾った。2着は橋本強、3着は佐々木豪。また9Rの第127回生ルーキーチャンピオンレースは長野魅切（23＝愛媛）が制した。四国が2分しての激闘を制したのは地元のエース・松本だった。「周りのおかげで優勝できた。自分の状態はそこまでいい感じではなかったけど結果を残せて良かった」