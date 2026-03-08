野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、準々決勝進出が決まった日本代表「侍ジャパン」は８日、東京ドームでの１次ラウンドＣ組でオーストラリアと対戦。日本が勝てばＣ組１位通過が決まる。前日の韓国戦で４本塁打を放った日本打線に挑むオーストラリアの先発投手は、身長１メートル９６の長身右腕、コナー・マクドナルドだ。どんな投手か。オーストラリア国内リーグに所属する３０歳。米大リーグ（ＭＬＢ）