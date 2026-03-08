F1™開幕戦となるオーストラリアグランプリ。2026年シーズン最初の決勝レースが、8日にメルボルンで行われました。レースは序盤から激しいトップ争いが繰り広げられました。2026年は、マシンの動力のうち、電動モーターの比率が上がり、燃料もサステイナブル燃料が使われるなど規定が大きく変わったこともあり、順位がめまぐるしく動く、まさに“新時代のF1”らしいレース展開となりました。実況：ラッセルがここで行きます！