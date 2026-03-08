クリスピー・クリーム・ドーナツは、2026年3月9日に「オリグレ150円DAY」を開催します（イベント・催事店舗を除く）。20年前の価格で定番の味を楽しめる日本上陸20周年のアニバーサリー企画のひとつとして、看板商品の「オリジナル・グレーズド」が20年前と同じ価格で販売されます。「オリジナル・グレーズド」は、通常216円のところ162円（税抜150円）に、12個入りの「オリジナル・グレーズド ダズン」が通常1728円のところ1620円